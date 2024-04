Leserbrief

Deshalb unterstütze ich die Umweltstrategiekonferenz und nehme teil

Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer: „Verbrenner wird es auch in 100 Jahren noch geben“, so lautete die Titelschlagzeile des „Gäuboten“ im Raum Herrenberg / Calw am Dienstag, den 9. April. Als ich die Überschrift las, verschlug es mir tatsächlich den Atem. „In 100 Jahren, wenn ich schon längst nicht mehr lebe?“, frage ich mich angesichts der Weltkrisen, Kriege und dramatischen Umweltereignisse. Gibt es diesen Planeten und die Menschheit dann überhaupt noch? Aufrüstung und Vorbereitung verheerender Kriege bis hin zum Dritten Weltkrieg, auch bei der Bundeswehr, sind an der Tagesordnung.

Von Klaus-Jürgen Hampejs