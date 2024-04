Deutschlands Schätze: Von Gold bis Lithium

Auch in Deutschland gibt es wertvolle Bodenschätze. Nicht nur Gold, sondern auch zukunftsträchtige Superrohstoffe wie Lithium schlummern in der Tiefe. Eine Reise durch die Erdgeschichte. In der dreiteiligen Dokumentationsreihe "Deutschlands Schätze - Expedition in die Erdgeschichte" begeben sich Colin Devey und Sibylle Anderl auf die Suche nach Deutschlands Bodenschätzen und Rohstoffen. Sie wollen herausfinden, wie die Erdgeschichte unser Land geprägt hat und welchen Nutzen die Menschen damals und heute daraus ziehen. Dabei spüren sie den kosmischen Ursprüngen von Deutschlands Schätzen nach und versuchen in Experimenten mehr über deren Zusammensetzung und Eigenschaften herauszufinden.

Hier geht es zur Doku-Reihe