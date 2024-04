Die begonnene globale Umweltkatastrophe - ein heißes Thema

Zusammen mit unseren polnischen Freunden haben wir ein Experiment durchgeführt. In Zgorzelec haben wir gemeinsam mit ihnen Menschen auf der Straße und im Park angesprochen. Gleichzeitig haben wir auch in Görlitz einen Aufbaueinsatz durchgeführt. In das Zentrum haben wir das aktuelle Buch von Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!" gestellt. Wir haben zur Umweltstrategiekonferenz eingeladen und mobilisiert, die am 20. und 21. April in Potsdam stattfindet, sowie Spenden gesammelt. Ein Trupp musste auch ohne Polnischkenntnisse auskommen und hat auf Deutsch und Englisch angesprochen, was auch recht gut funktionierte. Zwei Kontakte für die Strategiekonferenz und zunächst zu umweltpolitischen Fragen wurden in Zgorzelec gewonnen, drei in Görlitz für unsere bevorstehende Buchvorstellung.



Die Mehrheit der Angesprochenen hat sich Zeit für ein Gespräch genommen und im Verlauf des Gesprächs dann auch ausgedrückt, dass ihnen das Thema wichtig ist. Oft begegnete uns am Anfang eine Unterschätzung und Geringschätzung der Umweltfrage in der Form, dass sich nicht so bewusst Gedanken darüber gemacht wurde oder dies thematisiert wurde. Das musste oft erst herausgefordert werden, was aber auch möglich war.



In längeren Gesprächen waren wir uns dabei fast immer einig darüber, dass der Kapitalismus die Ursache für die Umweltzerstörung ist und teilweise auch schon darüber, dass der Sozialismus die Lösung darstellt. Eine junge Mutter hatte wegen der Kritik am Kapitalismus Interesse am Buch und hinterließ ihre Nummer, damit wir ihr den Link zum Online-Kauf schicken konnten.



Eine Krankenschwester konnte mit dem Thema Umwelt wenig anfangen. Deshalb haben wir vor allem über die soziale Frage gesprochen, aber auch den Zusammenhang zwischen dem Anstieg von Krankheiten und der Umweltkatastrophe hergestellt.



Nach unseren Einsätzen saßen wir noch bei Wein, leckerem Essen und Bier zusammen, berichteten von unseren Erfahrungen und sangen Lieder.