Eilt! Strategiekonferenz tagt in der Uni Potsdam

Unter der Überschrift "Strategiekonferenz Arbeiter- und Umweltbewegung gemeinsam – weltweit! Retten wir die Lebensgrundlagen der Menschheit" hat die Koordinierungsgruppe zur Vorbereitung der Strategiekonferenz ihren Infobrief Nr. 4 veröffentkicht:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde,

ihr alle sitzt auf heißen Kohlen, wo am kommenden Wochenende die Strategiekonferenz stattfindet. Endlich haben wir eine Lösung erkämpft! Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können:

Die Strategiekonferenz findet statt in der Universität Potsdam,

Campus Griebnitzsee, Haus 6

August-Bebel-Str. 89

14482 Potsdam

Dort haben wir gute Bedingungen mit Hörsälen, Foyer und einem Außenbereich, wo man sich zusätzlich aufhalten kann!

Wir werden dafür eine ganze Menge bezahlen müssen, was wir noch weiter ausverhandeln. Die Räume in der „Mahalla“ hingegen waren von Anfang an zu teuer. Wir haben beim Vertragsabschluss einige Fehler gemacht und es tut uns leid, dass wir damit den Vorbereitungsprozess und euch belastet haben.

Aber die Verantwortung, dass die Halle für die Strategiekonferenz nicht genutzt werden kann, liegt beim Betreiber. Er ist vertraglich verpflichtet, die für jede dort stattfindende

Veranstaltung notwendige Baugenehmigung beizubringen. Dies wurde vom Betreiber selbst verunmöglicht. Deshalb wurde der Rücktritt vom Vertrag erklärt und wird die bereits geleistete Teilzahlung zurückgefordert.

Wir freuen uns auf euch …. in der Universität Postdam!

Solidarische Grüße von eurer Koordinierungsgruppe

i.A. Mirjam und Christian