Heilbronner Rotfüchse zu Besuch beim Biobauern

Als Abschluss des Drei-Monatsprogramms haben sie am Ostermontag gemeinsam mit ihren Freunden einen Bio-Bauernhof im Kraichgau besucht. 20 Kinder kamen mit, zwölf aus Heilbronn und acht von den Rotfüchsen in Mannheim.

Der Vortrag der Bäuerin war sehr interessant. Die Kinder lernten, wie sich Hühner entwickeln, und dass sie selbst Eierschalen essen. Wer in der Landwirtschaft arbeitet, muss früh aufstehen – auch an Feiertagen und in den Ferien; denn die Tiere haben Hunger!

Die Rotfüchse wollten aber nicht nur etwas lernen, sondern auch selbst mit anpacken. So haben sie mit der Bäuerin die Eier nach Größe sortiert und in die Eierpackungen gesetzt. In kleinen Gruppen haben sie dann die Hühner besucht, die ließen sich sogar auf den Arm nehmen. Sie besichtigten die Ställe und zum Abschluss spielten sie ein Spiel.

Der Ausflug hat allen Spaß gemacht, auch den Betreuern vom Jugendverband REBELL und den beteiligten Eltern. Einige wollen mitkommen zum Pfingstjugendtreffen vom 17. bis 19. Mai 2024 in Truckenthal.

