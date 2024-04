Mach mit beim Auf- und Abbau! Anpacken, planen und lernen fürs Leben!

Die Logistik beginnt mit einer gründlichen Planung der gesamten Veranstaltung zusammen mit dem Programmteam, dem Öffentlichkeitsteam, den Teams für die verschiedenen Bestandteile wie Fußball- und Volleyballturnier, Spiele ohne Grenzen, etc. Daraus ergeben sich die Anforderungen, was alles benötigt wird: Platzanmietung, Klärung von Helfern und Finanzen. Dann der eigentliche Aufbau mit Materialtransporten, Zelt- und Bühnenaufbau, Bereitstellung von allem, was für den Einlass und Schutz der Veranstaltung notwendig ist, Beschaffung von Sitzmöglichkeiten, Bereitstellung von Technik, Platzeinteilung. Mit Liebe zum Detail kümmern wir uns auch um die „kleinen Dinge“ wie Kabeltrommelverleih, Beschilderung, Müllentsorgung etc. Mit dem 21. Internationalen Pfingstjugendtreffen wollen wir auch ein Zeichen setzen gegen die Hetze gegen die angeblich faule Generation Z. Sie will in einer friedlichen, solidarischen und lebenswerten Zukunft leben, wofür sie mit diesem selbstorganisierten Pfingstjugendtreffen ein klares Zeichen setzen kann.



Selbstloses und selbstorganisiertes Handeln ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Gerade über die sozialen Medien wird das Bild vermittelt, dass es viel cooler ist, individuell sein Ding zu machen. Aber was ist daran erstrebenswert, sich irgendwie durchs Leben zu boxen, sich dadurch ein bisschen besser zu stellen als andere, wenn der Kapitalismus mit seinen endlosen Krisen selbst keine Zukunft mehr hat?

Mit dem Bereich Logistik - Auf- und Abbau kannst du noch mehr vom organisierten, gemeinsamen Arbeiten profitieren, Verantwortung übernehmen, Erfahrungen weitergeben und fürs Leben lernen.



Wir brauchen ein Team von 20 Leuten von Mittwoch ,15. Mai, 9 Uhr bis Samstag 18. Mai, 10 Uhr. Eine Bereitschaft während des Pfingstjugendtreffens von acht Leuten, die sich abwechseln, und eine Truppe von mindestens 40 bis 50 tatkräftigen Helfern beim Abbau am Montag, ab 9 Uhr, werden gebraucht. Während des Aufbaus können wir zelten oder in den Hütten schlafen und werden für einen Tagessatz von 12 Euro verpflegt.



Wir rufen Dich also auf: Unterstütze das 21. Internationale Pfingstjugendtreffen in der Logistik oder in einem anderen Bereich. Damit wir planen können, melde dich bitte per E-Mail an: buero@pfingstjugendtreffen.de. Ansprechpartner ist Genja Raboteau aus Kamp-Lintfort.