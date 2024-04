Landesweiter Streik für Arbeitssicherheit

Für Donnerstag, den 11. April, hatten die Gewerkschaften CGIL und UIL zu einem vierstündigen Streik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern. Im Bausektor sollte der Streik acht Stunden dauern. Dem Streik schlossen sich landesweit auch die Arbeiter des Energiekonzerns Enel an, nachdem diese Woche bei einer Explosion in einem Wasserkraftwerk in der Nähe von Bologna mindestens fünf Arbeiter getötet worden waren. Im ersten Quartal 2024 gab es in Italien bereits 119 tödliche Arbeitsunfälle.