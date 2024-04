Las Bambas Mine: Erneute Blockade der Zufahrt

Die Las Bambas-Kupfermine im Andenhochland in Peru ist seit Jahren umkämpft, weil der Abbau des Kupfers im Tagebau massive Schäden für Umwelt, Menschen und Tiere bedeutet. In der vergangenen Woche begannen Hunderte Bewohner der Kleinstadt Velille in der Provinz Chumbivilcas in der Region Cusco mit einer Blockade der wichtigsten Straße zur Las Bambas-Mine. Damit war der kürzeste Weg für den Abtransport des Kupfererzes blockiert. Die Anwohner fordern, dass das Bergbauunternehmen, mehrheitlich im Besitz der chinesischen MMG, seine jährlichen Zahlungen an die umliegenden Gemeinden von 1 Million Soles auf 2 Millionen verdoppelt, das entspricht 498.853 Euro.