1. Mai
Mai-Aufruf der MLPD auf Chinesisch
Chinesische Studenten haben den aktuellen Mai-Aufruf der MLPD auf Chinesisch übersetzt.
劳动部五月一日呼吁
反对为了利润而裁员和污染环境，我们要为更多的工作岗位而斗争！
反对将战争和危机的负担转嫁给群众！
再次要求独立罢工--争取立即增加工资和所有社会福利--至少与通货膨胀率保持一致！
在全球环境灾难中拯救人类免于灭绝！
根据营业额/财富和环境破坏份额，向所有公司、垄断企业和超级富豪征收环境税！
每周工作 30 小时，工资完全平等！
争取普遍和完全合法的罢工权！
坚决反对任何帝国主义的侵略战争，反对北约、俄罗斯、以色列，等新老帝国主义准备发动第三次世界大战！
停止在加沙的种族灭绝
反对军国主义--联邦国防军和警察不是年轻人的出路！
为了妇女解放和青年的未来！
让反共产主义、种族主义、法西斯主义和反犹太主义的阴谋彻底破产！
为了取缔所有法西斯组织及其宣传！支持取缔 AfD！打击所有跨阵线政治--无论是伪装成批评政府还是法西斯-伊斯兰主义！
停止针对难民和移民的分裂煽动！
世界人民大团结万岁！（Es lebe die große Einheit der Völker der Welt）
为了各国间的和平与友谊
为了真正的社会主义