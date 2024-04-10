Mai-Aufruf der MLPD auf Chinesisch

劳动部五月一日呼吁

反对为了利润而裁员和污染环境，我们要为更多的工作岗位而斗争！

反对将战争和危机的负担转嫁给群众！

再次要求独立罢工--争取立即增加工资和所有社会福利--至少与通货膨胀率保持一致！

在全球环境灾难中拯救人类免于灭绝！

根据营业额/财富和环境破坏份额，向所有公司、垄断企业和超级富豪征收环境税！

每周工作 30 小时，工资完全平等！

争取普遍和完全合法的罢工权！

坚决反对任何帝国主义的侵略战争，反对北约、俄罗斯、以色列，等新老帝国主义准备发动第三次世界大战！

停止在加沙的种族灭绝

反对军国主义--联邦国防军和警察不是年轻人的出路！

为了妇女解放和青年的未来！

让反共产主义、种族主义、法西斯主义和反犹太主义的阴谋彻底破产！

为了取缔所有法西斯组织及其宣传！支持取缔 AfD！打击所有跨阵线政治--无论是伪装成批评政府还是法西斯-伊斯兰主义！

停止针对难民和移民的分裂煽动！

世界人民大团结万岁！（Es lebe die große Einheit der Völker der Welt）

为了各国间的和平与友谊

为了真正的社会主义