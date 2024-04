Massenproteste in Spanien gegen Privatisierung des Gesundheitswesens

Viele Ärzte sind in Privatkliniken abgewandert, weil sie dort mehr verdienen. Viele sind empört, dass die Versorgung in den öffentlichen Krankenhäusern immer schlechter wird und die Wartezeiten für Operationen immer länger. Gefordert werden bessere Arbeitsbedingungen und eine Arbeitszeitverkürzung. Einhellige Forderung: „Die öffentliche Gesundheit verkauft man nicht - sie ist ein Menschenrecht – und kein profitables Geschäft“.

Dieser Protest reiht sich ein in erbittert geführte Proteste und Streiks auch in anderen europäischen Ländern, wo die öffentliche Gesundheits-Infrastruktur und Daseinsfürsorge mit dem Krisen- und Kriegskurs immer mehr infrage gestellt wird. Bereits 2023 gab es zum Weltgesundheitstag in Spanien große Demonstrationen und Proteste - allein in Madrid mit 250 000 Teilnehmern.