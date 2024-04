Nairobi: Ärztestreik in der vierte Woche

Seit dem 14. März streiken die Ärzte des öffentlichen Gesundheitswesens in Kenia für eine umfassende Krankenversicherung, die Festanstellung von Assistenzärzten, eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Das Kenyatta University Referral Hospital erklärte, es habe nun 100 streikende Ärzte entlassen und berief sich auf Gerichtsurteile, wonach der Streik beendet werden müsse. Tausende Ärzte und Unterstützer demonstrierten am Dienstag, den 9. April, vor dem Parlament und forderten die Regierung auf, ihre 2017 gemachten Zusagen für Verbesserungen einzuhalten. Ein Ende des Streiks, der massive Auswirkungen auf das gesamte Gesundheitssystem hat, ist noch nicht in Sicht. Am Sonntag hatte Präsident Ruto erklärt, dem Staat fehle schlicht das Geld, um die Forderungen der Ärzte zu erfüllen. Am Donnerstag drohten nun auch die Ärzte des privaten Gesundheitssystems mit einem Streik, um ihre Kollegen zu unterstützen.