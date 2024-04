Offene Akademie: Gestiegene Besucherzahlen und fundierte fortschrittliche Wissenschaft

Vom 24. bis 29. März fand die Wochentagung der Offenen Akademie mit ca. 720 Besucherinnen und Besuchern im Arbeiterbildungszentrum in Gelsenkirchen statt, 340 waren vor Ort, 380 nahmen per Streaming teil. Die gewachsene Besucherzahl zeigt ein großes Interesse an fortschrittlicher und kritischer Wissenschaft.



23 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, zehn Kulturschaffende, zehn Arbeiterinnen und Arbeiter, sieben Studierende und drei Aktivisten aus verschiedenen Bewegungen präsentierten neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und Kulturbeiträge zu brisanten, das Leben und die Zukunft der Menschheit betreffenden und grundlegenden Fragen: Was ist die Ursache der zunehmenden Zahl von Kriegen in der Welt und der sich verschärfenden Weltkriegsgefahr? Wo steht die Menschheit in der Entwicklung der Umweltzerstörung hin zu einer globalen Umweltkatastrophe und wie kann die Entwicklung aufgehalten werden? Was sind die Gründe für die steigende Zahl von Umwelt- und Berufskrankheiten und die Verschlechterung der Gesundheitsversorgung mit ihrer Ausrichtung auf Konzernprofite?



Aber es wurde auch die Kompetenz, Streiks für Arbeiterinteressen zu organisieren und sich gegen die oft damit einhergehende Fehlinformation der Medien durchzusetzen, präsentiert und diskutiert. Ganz offen engagierte sich hier Wissenschaft für Arbeiterinteressen. Viele Besucherinnen und Besucher kamen, um Ursachen der Krisenentwicklungen des Kapitalismus zu verstehen und fundierte Lösungen aufzufinden.



So fühlten sich besonders viele Personen von Themen angesprochen, die wissenschaftliche Perspektiven der Menschheit jenseits des Kapitalismus aufzeigten: über das soziale Wesen des Menschen als Grundlage einer künftigen kommunistischen Gesellschaft; über die Ursachen der Krise der Naturwissenschaften und ihrer Lösung; die Möglichkeit, die Klimakatastrophe durch Pflanzenanbau in den Ozeanen zu dämpfen bis hin zu dem Unterschied zwischen echtem Sozialismus und dem Rückfall zum Staatskapitalismus der ehemals sozialistischen Länder. ...

Die Ergebnisse der Tagung werden sukzessive in Form von Artikeln auf der Homepage https://offene-akademie.org und im Video-Kanal der Offenen Akademie auf Youtube veröffentlicht. Wer Interesse an ihnen hat, kann sich über den Bezug unseres Newsletters darüber informieren lassen.

Die Pressemitteilung in voller Länge auf der Webseite der Offenen Akademie