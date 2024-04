Selbstbefreiung der Häftlinge des KZ Buchenwald

Für Dienstag, dem 9. April, hatte die Basisgewerkschaft Unione Sindacale di Base (USB) Studierende und Beschäftigte an den Universitäten in Italien zu einem politischen Streik und Protesten in Rom aufgerufen. 25 Universitäten beteiligten sich, darunter Rom, Sienna, Bari und Padua. Eine der Hauptforderungen ist, dass das italienische Hochschulsystem die Kooperation mit israelischen Universitäten stoppt. Es gab Sprechchöre wie "Stoppt die universitäre Forschung für militärische Zwecke!" Am Sonntag hatte es in Neapel antimilitaristische Proteste von Studierenden gegeben anlässlich einer Veranstaltung zum 75. Jahrestag der Gründung der NATO.