Streik

SI-Café-International aus Duisburg grüßt Acerinox-Belegschaft

Gut 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Café International, das die Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International (SI) am 7. April veranstaltet hatte, sandten Solidaritätsgrüße an die Kolleginnen und Kollegen von Acerinox in Spanien: