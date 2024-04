Solidarität für immer!

Der Aufruf des SAC an linke Organisationen

Das Komitee für solidarische Aktionen ist eine politische Gruppe von linken und gewerkschaftlichen Aktivisten, die 2022 neu gegründet wurde.

Das SAC des ersten Aufrufs wurde Ende 2005 gegründet. In den weniger als fünf Jahren seines Bestehens hat das SAC Dutzende von Aktionen und Solidaritätskampagnen durchgeführt, von denen die größten der 28-tägige Streik im Ford-Werk in Wsewoloschsk und der zweimonatige Streik im Seehafen von St. Petersburg waren.



Das Leben hat uns wieder einmal praktische Aufgaben gestellt, die eine Vereinigung der heute kleinen Kräfte der Arbeiterbewegung und der Aktivisten der linken Organisationen erfordern. Die Zunahme der Repression gegen Linke und Gewerkschaftsaktivisten, der ungerechte Eroberungskrieg gegen die Ukraine und die Verschlechterung der Lage der Lohnabhängigen waren die Gründe für die Wiederbelebung der Organisation.



Die SAC vereint in ihrer Arbeit Vertreter verschiedener linker Organisationen, Gewerkschaften sowie parteilose Aktivisten. Bund der Marxisten, Linke Sozialistische Aktion, Internationale Assoziation der Arbeiter (russische Sektion), Fakel, Nowomoskauer Linkes Komitee, Organisation der Kommunisten-Internationalisten, Union der Demokratischen Sozialisten, Linker Block sind die Organisationen, deren Vertreter an der Arbeit des SAC teilnehmen.



Von Seiten der unabhängigen Gewerkschaftsbewegung nehmen Vertreter der MPRA, von Courier, Action (Gewerkschaft der Beschäftigten im Gesundheitswesen), UniSol (Gewerkschaft der Hochschullehrer und Studenten) und Defense am SAC teil.

Gegenwärtig besteht die Hauptaufgabe des SAC in der Unterstützung unterdrückter politischer und gewerkschaftlicher Aktivisten. Wir kämpften und kämpfen für die Freilassung politischer Gefangener, darunter Anton Orlov, Konstantin Zavalin, Kirill Ukraintsev, Lev Skoryakin und Boris Kagarlitsky.



Darüber hinaus sieht das SAC seine Aufgabe im politischen und ökonomischen Kampf für die Befreiung der Arbeit und der Menschheit von der Diktatur des Kapitals. Jede unserer Aktionen zielt darauf ab, dass die Lohnabhängigen ihre Klasseninteressen erkennen und sich organisieren, um für diese Interessen zu kämpfen.



Im SAC engagieren sich Menschen mit unterschiedlichen Ansichten, aber uns alle eint der Internationalismus, das Streben nach Abschaffung des Privateigentums und der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, die Einsicht in die Notwendigkeit, den bürgerlichen Staat zu beseitigen und eine Gesellschaft aufzubauen, in der die Arbeiterklasse alles selbst verwaltet, der Bruch mit der bürgerlich-polizeilichen Sozialdemokratie, vertreten durch die KPRF (revisionistische „Kommunistische Partei der Russischen Föderation“, Anm. d. Red. ), und die kategorische Verurteilung der militärischen Invasion des russischen Imperialismus in der Ukraine.



Im vergangenen Jahr hat das SAC gemeinsam mit verbündeten Organisationen rund 800.000 Rubel gesammelt, um politischen Gefangenen - Gewerkschaftsaktivisten, allen voran Anton Orlow - zu helfen. Es organisierte und beteiligte sich an der Organisation und Durchführung von Briefabenden, verbreitete Informationen und unterstützte über ihre Aktivisten die Gewerkschaft Kurier. Wir organisieren Solidaritätskampagnen und beteiligen uns an Kampagnen unserer Genossinnen und Genossen und Gleichgesinnten.

Wir verstärken zunehmend unseren Kampf gegen die politische Unterdrückung durch den bürgerlichen Staat und für die Rechte der Lohnabhängigen. Wir halten es für unerlässlich, die internationalen Verbindungen der internationalen Solidarität zu stärken. Die heutige Zeit erfordert, dass sich alle linken und fortschrittlichen Kräfte der Welt zusammenschließen und organisieren, um für eine Zukunft ohne Krieg, Ausbeutung, Armut und Ungerechtigkeit zu kämpfen. Die Welt muss denen gehören, die ihr Blut, ihren Schweiß und ihre Tränen für ihren Nutzen vergießen!



Wir sind zuversichtlich, dass unsere Genossinnen und Genossen im Ausland uns jede mögliche Unterstützung geben werden. Wir bekunden die gleiche Bereitschaft!

Solidarität für immer!