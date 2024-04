Solidarität für immer!

Der Aufruf des SAC an linke Organisationen

Das Komitee für solidarische Aktionen ist eine politische Gruppe von linken und gewerkschaftlichen Aktivisten, die 2022 neu gegründet wurde.

Das SAC des ersten Aufrufs wurde Ende 2005 gegründet. In den weniger als fünf Jahren seines Bestehens hat das SAC Dutzende von Aktionen und Solidaritätskampagnen durchgeführt, von denen die größten der 28-tägige Streik im Ford-Werk in Wsewoloschsk und der zweimonatige Streik im Seehafen von St. Petersburg waren.



Das Leben hat uns wieder einmal praktische Aufgaben gestellt, die eine Vereinigung der heute kleinen Kräfte der Arbeiterbewegung und der Aktivisten der linken Organisationen erfordern. Die Zunahme der Repression gegen Linke und Gewerkschaftsaktivisten, der ungerechte Eroberungskrieg gegen die Ukraine und die Verschlechterung der Lage der Lohnabhängigen waren die Gründe für die Wiederbelebung der Organisation.



Die SAC vereint in ihrer Arbeit Vertreter verschiedener linker Organisationen, Gewerkschaften sowie parteilose Aktivisten. Bund der Marxisten, Linke Sozialistische Aktion, Internationale Assoziation der Arbeiter (russische Sektion), Fakel, Nowomoskauer Linkes Komitee, Organisation der Kommunisten-Internationalisten, Union der Demokratischen Sozialisten, Linker Block sind die Organisationen, deren Vertreter an der Arbeit des SAC teilnehmen.

Von Seiten der unabhängigen Gewerkschaftsbewegung nehmen Vertreter der MPRA, von Courier, Action (Gewerkschaft der Beschäftigten im Gesundheitswesen), UniSol (Gewerkschaft der Hochschullehrer und Studenten) und Defense am SAC teil.

Gegenwärtig besteht die Hauptaufgabe des SAC in der Unterstützung unterdrückter politischer und gewerkschaftlicher Aktivisten. Wir kämpften und kämpfen für die Freilassung politischer Gefangener, darunter Anton Orlov, Konstantin Zavalin, Kirill Ukraintsev, Lev Skoryakin und Boris Kagarlitsky. ...

Hier gibt es den kompletten Aufruf