Solidarität mit Julian Wächter aus Großbritannien

Hallo Julian, wir von der Durham Miners Association senden unserem Bruder Julian Wächter, der am 10. April vor Gericht steht, weil er angeblich Flugblätter an seinem Arbeitsplatz verteilt hat, unsere Solidarität. Wir in Großbritannien sind mit drakonischen Gesetzen und schlechten Unternehmern / Bossen gut vertraut und wir stehen in internationaler Solidarität mit Julian.



Viel Erfolg für den Prozess und denk daran, dass wir von der Durham Miners Association in Gedanken bei dir sind.

Bleib stark, Comrade. In Solidarität.

Alan

Alan Mardghum

Ehrenamtlicher Sekretär

Durham Bergarbeiter Verein

Bergarbeiter Halle

Redhills

Durham

DH1 4BE