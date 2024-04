Lars Klingbeil will Jugendoffiziere an Schulen

Klingbeil sagte, jeder junge Mensch solle sich "einmal mit der Frage auseinandersetzen, ob er oder sie einen Dienst für dieses Land leisten möchte".

Es ist aber wohl eher ein Dienst für das in diesem Land herrschende imperialistische System, wenn junge Menschen in die Armee dieses Systems eintreten und auf den Schlachtfeldern dieser Welt dafür sorgen sollen, dass die in Deutschland herrschenden Monopole Maximalprofite einfahren.



So verwundert es auch nicht, wenn Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) den Einsatz von Jugendoffizieren an Schulen damit begründet, dass die Kinder über den Krieg in der Ukraine aufgeklärt werden sollen. Laut Verteidigungsministerium gab es 2023 rund 5600 Veranstaltungen und Jugendoffiziere an Schulen. Demnach haben 158.000 Jugendliche daran teilgenommen.



Wer wirklich Aufklärung über den Krieg in der Ukraine, den Imperialismus und die Rolle der Bundeswehr dabei will, ist beim Jugendverband REBELL richtig - dem einzigen Jugendverband in Deutschland, der die Perspektive des echten Sozialismus als Ausweg aus dem imperialistischen Kriegs- und Krisenchaos vertritt!