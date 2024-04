Wir fordern das sofortige Verbot der „Grauen Wölfe“

… wir haben von dem brutalen Lynchangriff von Mitgliedern der türkischen Grauen Wölfe auf Besucherinnen und Besucher des Newroz-Festes am 24. März in der Stadt Leuwen in zwei Limburger Gemeinden in Belgien erfahren. Die Faschisten verletzten dabei mindestens sieben Kurden so schwer, dass sie ins Krankenhaus mussten. Ein Brandanschlag auf das Haus einer kurdischen Familie konnte im letzten Augenblick verhindert werden. In diesem Haus befanden sich mehrere Dutzend Menschen, darunter Kinder und ältere Personen.



Wie wir erfahren, hatten faschistische Organisationen für den 29. und 30. März zu einer regelrechten Menschenjagd auf in Belgien lebende Kurdinnen und Kurden aufgerufen. Über soziale Medien verbreiteten sie dazu Nummernschilder, Adressen und Namen von dort lebenden Menschen. Sie stützen sich dabei auf Netzwerke türkischer faschistischer Gruppen aus Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Belgien.



Wir erklären Euch unsere volle Solidarität und wünschen den Verletzten baldige Genesung. Wir fordern mit Euch das sofortige Verbot der faschistischen Organisation „Graue Wölfe“ und aller anderen faschistischen Organisationen!

Hoch die internationale Solidarität!