Von Australien bis Zypern - Teilnehmer/-innen aus 18 Ländern

Es folgten drei Stunden konzentrierte Beratungen und lebendiger Austausch mit zehn vorbereiteten und zahlreichen freien Beiträgen, ein weiter Blick in die Welt zu den Arbeitern und den Volksmassen in den verschiedensten Ländern, zu ihrer Lage und ihren Kämpfen, und schließlich Festlegungen und Vereinbarungen zu den gemeinsamen Vorhaben der nächsten Zeit. Einige Meilensteine: Der 1. Mai, der internationale Kampftag der Arbeiterklasse, die umweltpolitische Strategiekonferenz in Deutschland am 20./21. April 2024, der Nakba-Tag am 15. Mai, ein Höhepunkt der Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf, und das Seminar der revolutionären Weltorganisation ICOR "Lenins Lehren sind lebendig" vom 13. bis 15. September 2024. Neben der Moderatorin Monika Gärtner-Engel und den Rednerinnen und Rednern trugen zahlreiche ehrenamtliche Unterstützer - Übersetzungen, Technik, Mitschrift, Resolutionsentwürfe - zum Gelingen des Online-Treffens bei. Der Genosse Eren von der Union der Zyprioten sprach allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Herzen, als er sagte, wie froh und dankbar er und seine Genossen in Zypern sind, dass es die United Front gibt, die gegenseitige Unterstützung, und dass diese Webinare stattfinden. Ebenso äußerte sich der Arzt Dr. Subash aus Nepal: "Die Gründung einer antiimperialistischen und antifaschistischen Organisation wie der Einheitsfront und ihre zunehmende Wirksamkeit innerhalb kurzer Zeit ist eine Quelle der Freude für alle friedliebenden Menschen der Welt."

Brennpunkt Palästina

Was das imperialistische Israel im Gazastreifen anrichtet, ist Völkermord! Völlig zu Recht steht die deutsche Regierung wegen Beihilfe dazu am Pranger des Internationalen Gerichtshofs. Die Vertreterin der International Youth trägt die Resolution des Konsultativkomitees der United Front "Brot für Gaza!" vor, in der es heißt: "Das Leiden des palästinensischen Volkes im Gaza-Streifen wächst seitdem jeden Tag ins Unermessliche. Laut WHO ist eins von sechs Kindern unter zwei Jahren im nördlichen Gazastreifen 'akut unterernährt'. Das zionistische Israel verhindert, dass Hilfskonvois mit dringend benötigten Lebensmitteln und Medikamenten in den Gazastreifen gelangen. Während Familien und Kinder in Gaza hungern, hinterlässt Israel militärische Zündbomber, die wie kleine Lebensmitteldosen aussehen, was an Menschenverachtung kaum zu überbieten ist. Das bewusste Aushungern der Bevölkerung im Gaza-Streifen ist eine Methode zur Auslöschung des palästinensischen Volkes! ... Welt auf:

Organisieren wir die Solidarität mit dem palästinensischen Volk auf der ganzen Welt – zum Beispiel mit breiten Protestaktionen am 15. Mai, dem Nakbatag, unter dem Motto 'Heute sind wir alle Palästinenser!' Free Palestine!"

Hatem Laouni aus Tunesien, Afrikakoordinator der revolutionären Weltorganisation ICOR, berichtet über Solidaritätsaktionen mit dem palästinensischen Volk in Tunesien und sagt: "Menschen auf der ganzen Welt suchen nach einer Organisation wie der United Front!" Die Solidaritäts und Hilfsorganisation Solidarität Internationale konnte bereits 50.000 Euro in der von der United Front initiierten Spendensammlung an die Partner in Gaza übergeben. Dr. Maryam Abu Daqqa aus Palästina, Repräsentantin der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen, wurde bei einer Vortragsreise in Frankreich festgenommen, die United Front hatte umgehend entschieden dagegen protestiert. In ihrem Webinar-Beitrag schildert sie erschütternd, wie vor allem Frauen und Kinder den Preis für den Krieg im Gazastreifen zahlen. In Nepal fanden im März mehrere Demonstrationen von Ärzten und Beschäftigten im Gesundheitswesen gegen die Zerstörung von Krankenhäusern und andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen statt. Der Arzt Dr. Subash aus Nepal, der darüber berichtete, ist begeistert vom Plan der ICOR, im Gazastreifen mit ehrenamtlichen Kräften und Spendengeldern ein internationales Krankenhaus zu bauen - er wird sich mit seinen nepalesischen Kollegen daran beteiligen!

Weiter Blick in die Welt

Es ist sehr wichtig für die Mitglieder der United Front, aus erster Hand zu erfahren, wie es den Menschen geht, wie sich ihre Lebenslage und ihre Kämpfe entwickeln, welche Unterstützung sie brauchen und selber leisten können, wie ihre Organisiertheit vorankommt. Das ist einzigartig bei den Webinaren von ICOR und United Front.