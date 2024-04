Wohnungsnot

Baubranche will Standards senken und Kosten für Mieter erhöhen

Der Wohnungsbautag in Berlin hat das Alltagsproblem vieler Menschen wieder in die mediale Debatte gespült: Es herrscht Wohnungsmangel und der Mietwucher belastet die breiten Massen. In den bürgerlichen Medien wird das aber nicht als eine soziale Krise, sondern als eine Krise der Baubranche behandelt. Schließlich werden im Kapitalismus unsere Lebensinteressen zur Ware degradiert. Wohnungen sind heute Spekulationsobjekte. Es ginge auch anders.

Von fu