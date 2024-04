79. Jahrestag der Selbstbefreiung der Häftlinge des KZ Buchenwald

Die MLPD und ihr Jugendverband REBELL beteiligten sich wie in jedem Jahr an den Gedenkfeierlichkeiten. Mit einer eigenen Kundgebung gedachte die MLPD und ihr Jugendverband REBELL der 56.000 Opfer, die durch die Faschisten in diesem Lager ermordet wurden. Wir würdigten den mutigen antifaschistischen Widerstand der Häftlinge, die sich in einem illegalen internationalen Lagerkomitee zusammengeschlossen haben, um die Moral der Häftlinge zu heben, um den Schwächsten ein zusätzliches Stück Brot zu organisieren, um politische Bildungsarbeit zu betreiben, um die Rüstungsproduktion zu sabotieren und letztlich um Waffen zu verstecken und eine militärische Organisation mit über 900 Kämpfern aufzubauen, welche am Ende die Selbstbefreiung organisierte.

Diese politische Arbeit fand unter ständiger Lebensgefahr statt. Die führende Kraft in dieser Arbeit waren die kommunistischen Häftlinge. "Woher nahmen die Häftlinge ihre Kraft?", fragte Tassilo Timm, Landesvorsitzender der MLPD in seiner Ansprache: "Weil sie wussten, dass eine faschistische Ordnung, die auf der offenen, brutalen Unterdrückung und Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beruht, keine Ordnung auf Dauer sein kann. Und weil eine proletarische, internationalistische Moral, die keine Menschen erster und zweiter Klasse kennt, eine überlegene Moral ist, die sich letztlich durchsetzen wird".

Er griff in seiner Rede die Umschreibung der Geschichte an, wenn heute teilweise von "Befreiung durch die US-Armee" gesprochen wird, und spannte den Bogen zu den praktischen Lehren der Einheitsfront der Buchenwalder Antifaschisten für heute für den notwendigen gemeinsamen Kampf gegen die AfD und die faschistische Gefahr. Die Wurzel des Faschismus ist der Kapitalismus, weshalb der Gegenpol zum Faschismus der Sozialismus ist.