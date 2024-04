Presseerklärung der Strategiekonferenz Berlin/Potsdam

Arbeiter- und Umweltbewegung – Gemeinsam, weltweit!

Einmalig und erstmalig in der Bundesrepublik startete am Samstag, dem 20. April 2024, um 11:30 Uhr an der Universität Potsdam die zweitägige Konferenz unter dem Motto: Retten wir die Lebensgrundlagen der Menschheit!