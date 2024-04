Belfast: "Herzlich Willkommen im Al-Shifa-Krankenhaus“

Dort steht: "Herzlich Willkommen im Al-Shifa-Krankenhaus - RVH, umbenannt im Gedenken an alle medizinischen Angestellten und Patienten, die während des israelischen Völkermords in Palästina 2023 ermordet wurden".



Innerhalb der im Krankenhaus aktiven Gewerkschaft UNISON gibt es seit Jahren eine aktive Palästina-Solidaritätsgruppe, die unter anderem eine jährliche Wanderung zugunsten palästinensischer Flüchtlinge veranstaltet.



Der Belfaster Freund betont zu der symbolischen Umbenennung des Krankenhauses: "Königin Victoria, die Namensgeberin, ist in Irland als Genocide-Queen bekannt. In ihre Regentschaft im 19. Jahrhundert fällt die große Hungersnot in Irland, die durch die britische Kolonialpolitik verursacht wurde und Millionen von Iren das Leben kostete. Wir sehen große Parallelen zwischen dem Leiden der Iren während dieses Völkermords und der Situation der Menschen in Gaza. Es ist deshalb unsere Pflicht, solidarisch an ihrer Seite zu stehen."