Drei Tage mit dem Buch unterwegs in Jena

Ein Anfang ist gemacht: Die ersten Kontakte kamen zur Buchvorstellung unter freiem Himmel. Ein guter Vortrag, der für eine Vorlesung in der Uni hervorragend geeignet wäre. Daraus entstand eine lebendige Diskussion. Der eine oder andere Fußgänger aus dem Wohngebiet kam auch in den Genuss des Vortrages. Als es dunkel wurde, verabschiedeten wir uns herzlich - mit dem Versprechen, den einen oder anderen vielleicht auf der Umweltstrategiekonferenz am Wochenende in Potsdam wiederzusehen. Hier gibt es alle Infos zur Umweltstrategiekonferenz.



Zufrieden treten wir die Heimreise an. Wir haben die Menschen und die Stadt im Osten besser kennengelernt und werden unsere Erfahrungen an unsere Kollegen und Jugendlichen zu Hause weitergeben.