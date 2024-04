Besondere Aktivitäten zur Würdigung von Willi Dickhut

Aus diesem Anlass öffnet das Willi-Dickhut-Museum in der kommenden Woche von Montag, dem 22. April, bis Samstag, dem 27. April, an jedem Tag: Montag bis Freitag je von 16 - 19 Uhr und Samstag von 10 - 14 Uhr. Eintritt: 3 Euro, ermäßigt 2 Euro - mit Führung pro Person zusätzlich 1 Euro. Ort: Willi-Dickhut-Museum, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen. Das Willi-Dickhut-Museum in Gelsenkirchen teilt mit, dass anlässlich des 120. Geburtstags seines Namensgebers Willi Dickhut

am 29. April 2024 an vielen Orten sein Lebenswerk bekanntgemacht und gewürdigt wird. E-Mail: info@willi-dickhut-museum.de, Tel. 0209-1771220

Natürlich freuen wir uns auch auf Besucher und Besucherinnen außerhalb dieser Zeiten. Öffnungszeiten sind immer Montags und Donnerstags 9 - 16 Uhr sowie nach Absprache. Einen kleinen Vorgeschmack bekommt man bei googlemaps unter dem Stickwort "Willi-Dickhut-Museum" mit einem 360-Grad Rundum-Film über unser Museum.

Als regionalen Höhepunkt dieser Würdigung macht das Willi-Dickhut-Museum in Solingen, der Heimatstadt von Willi Dickhut, eine Veranstaltung unter dem Titel: "Willi Dickhut - Vorbild für eine bessere Welt: den echten Sozialismus". Am Sonntag, dem 12. Mai 2024, 11 Uhr, Ratssaal im "Zentrum für verfolgte Künste", Wuppertaler Straße 160, Gräfrath, 42653 Solingen. Eintritt frei.

