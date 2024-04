Faschist Alexander Dugin träumt vom Dritten Weltkrieg

Am Dienstag fanden in drei Büros des US-Konzerns Google Proteste und Sitzstreiks statt mit dem Ziel, dass der Konzern einen 1,2 Milliarden schweren Cloud-Computing-Vertrag mit der israelischen Regierung auflösen solle. Der Vertrag – auch genannt Project Nimbus – sieht unter anderem die Bereitstellung der Services von Google für die israelische Armee vor. Organisiert wurde der Protest durch "No Tech for Apartheid" in New York, Seattle und Sunnyville in Kalifornien. Es gab auch einige vorübergehende Festnahmen. Am Mittwoch verschickte nun die Google-Zentrale an mindestens 28 Beschäftigte ein Kündigungsschreiben.