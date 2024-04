Fregatte Hessen beendet Einsatz im Roten Meer

Gestern gingen in Chicago und New York jeweils Hunderte von Schülerinnen und Schülern auf die Straße und forderten von der Biden-Regierung entschiedene Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung. Die FFF-Demonstranten verlangen, dass US-Präsident Biden den Klimanotstand ausruft und dass Maßnahmen gegen die fossile Verbrennung ergriffen werden. Heftig kritisiert wurde die Entscheidung von Präsident Biden, an der texanischen Küste ein neues Ölexportterminal zu genehmigen. Notwendig seien staatliche Investitionen in nachhaltige Verkehrssysteme und saubere Energie sowie das Gesundheitssystem. In Chicago riefen die Demonstranten “The planet, the people, always over profit!”