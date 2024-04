„Gaza soll leben“ - Vielfältige Solidaritätsaktionen in der kommenden Woche

Die MLPD und ihr Jugendverband REBELL ergreifen die Initiative für weitere aktive Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf. Ende nächster Woche wird eine erste Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag über die Klage Nicaraguas gegen Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord durch Israel erwartet, die sicherlich große öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Deshalb ist die nächste Woche ein guter Zeitpunkt, die Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf in Aktivitäten einzubeziehen.



Bei Infoständen in Wohngebieten werden MLPD und REBELL die internationale Solidarität mit den Menschen in Gaza zum Thema machen, in der nächsten Woche auch vor und Betrieben. Sie werden bei friedenspolitischen Aktivitäten und gegen die Rechtsentwicklung entsprechende Themenblöcke anregen und organisieren. Dazu kann die aktuelle Pressemitteilung der MLPD verwendet, z.B. verlesen werden. Redner und Moderatoren könnten sich Palästinensertücher umlegen. Natürlich gehören auch Gedenkminuten für die inzwischen über 30.000 Toten dazu. Gerade weil in den bürgerlichen Massenmedien weniger über die Situation in Gaza und die ungehinderte weitere Vorbereitung der Bodenoffensive in Rafah berichtet wird, ist es wichtig, darüber aufzuklären.



Nicht nachzulassen in der Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf, ein Zeichen zu setzen, dass die Menschen in Gaza nicht allein sind, Kampfmoral und Zuversicht in dieser verzweifelten Situation zu stärken, dafür steht auch das Lied „We will not go down“ von Michael Heart. Am besten wird es natürlich live gesungen, dafür gibt es hier Text und Akkorde. Man kann aber auch auf Aufnahmen zurückgreifen. Auf YouTube gibt es verschiedene Videos, u.a. von der Band Gehörwäsche "We will not go down" - Michael Heart by GehörWäsche“ (hier geht es zum Video).



Teil jeder Aktivität ist das Sammeln von Spenden für die Initiative „Gaza soll leben“ von Solidarität International und der United Front. Die besten Spendenergebnisse werden erzielt, wenn parallel zur Musik mit einem oder mehreren Palästinenserschals als Spendendose gesammelt wird.

Die Spenden sollten direkt überwiesen werden an

Spendenkonto Solidarität International

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: Gaza soll leben



Bitte schreibt und schickt kurze Berichte und schöne Fotos von den Aktionen an redaktion@rf-news.de.