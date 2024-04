Ehrendes Gedenken in Halle an der Saale

Seit zwei Wochen kommt es an den Hochschulen in Paraguay zu Demonstrationen und Hochschulbesetzungen, nachdem die Regierung der rechten Colorado-Partei unter Präsident Santiago Peña Anfang April mit einem Gesetz den Nationalen Fonds für öffentliche Investitionen und Entwicklung (Fonacide) abgeschafft hat. Aus diesem Fonds werden unter anderem die kostenlose Hochschulbildung und die Entwicklung wissenschaftlicher Programme finanziert. Die Empörung über die Abschaffung des Fonds ist im gesamten Bildungssystem groß, am 12. April wurde an mehreren Universitäten gestreikt, denn große Teile der Studentenschaft sind von den Mitteln aus dem Fonds abhängig. Am 17. April beteiligten sich 20.000 Studentinnen und Studenten an einer Protestdemo in Asuncion.