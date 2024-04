Gesamtband „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen – was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ ist erschienen

Die Autoren Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner haben in Zusammenarbeit mit vielen Fachleuten eine dialektische Untersuchung der dramatischen Veränderungen in der Biosphäre infolge der Umweltkrise vorgelegt. An insgesamt 17 Hauptfaktoren werden die Entwicklungsprozesse zur globalen Umweltkatastrophe untersucht. Bestechend ist nicht nur die präzise, umfassende und kompetente Analyse der allseitigen Zusammenhänge dieser Faktoren und ihre Wechselwirkungen. Besonders überzeugend ist ihre Parteilichkeit. Das Buch macht deutlich, dass jede Form der Aussöhnung mit dem kapitalistischen System dazu führt, die Existenzgrundlage der Menschheit für Wachstum und Profit zu opfern.

28 UNO-Konferenzen haben nichts bewirkt. Im Gegenteil sind Prozesse der Selbstzerstörung in der Biosphäre in Gang gesetzt, die nicht mehr zu stoppen sind. Die Permafrostböden tauen auf, die Meere stehen vor dem Kollaps. Mit Nachdruck zeigen die Autoren, dass das imperialistische Weltsystem es dahin gebracht hat, die Existenz der Menschheit zu bedrohen.

Natürlich können auch sie nicht sagen, wie lange uns die Erde noch Ressourcen zum Leben bietet. Aber sie bringen ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass das Ausreifen der globalen Umweltkatastrophe nur aufzuhalten ist, wenn eine sozialistische Gesellschaft erkämpft wird. Das ist ein Wettlauf mit der Zeit und dazu müssen wir uns mit der herrschenden kapitalistischen Profitlogik anlegen. Kein Wunder, dass unser Buch das derzeit meist unterdrückte und von den Medien ignorierte Buch ist.

Die Autoren sind überzeugt, dass die Masse der Menschen diese Katastrophe nicht passiv auf sich zukommen lassen wird. In einer kapitalistischen Barbarei, wie sie sich in schon unbewohnbaren Teilen der Erde abzeichnet, will keiner enden.

Die Autoren entwickeln in dem Buch auch Leitlinien für ein erweitertes Kampfprogramm der Sofort- und Schutzmaßnahmen gegen die globale Umweltkatastrophe. Sie legen dar, dass die einzelnen Forderungen in einem gesellschaftsverändernden Kampf schon heute durchsetzbar sind, in ihrer Gesamtheit jedoch nur in einer echten sozialistischen Gesellschaft.

Diese Positionierung ist um so überzeugender, weil neben den umweltpolitischen Errungenschaften in ehemals sozialistischen Ländern auch schonungslos zu den gravierenden Fehlern und Defiziten mit der Restauration des Kapitalismus dort klar Stellung bezogen wird.

Trotz der Dramatik der Lage gibt das Buch einen begründeten optimistischen Ausblick. Das Buch muss unter die Leute. Auch und und gerade unsere übersetzte Literatur.

Mittlerweile ist der Ergänzungsband „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ auch in Englisch und Spanisch (bisher ePDF) erschienen.