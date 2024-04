Herzliche Dankesgrüße von den Larko-Arbeitern!

Das Video steht hier auf RoteFahneTV zur Verfügung.

Am Donnerstag schrieb Iordanis Georgiou:

"Vor wenigen Minuten hat mich Panagiotis Politis, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Larko-Arbeiter angerufen und sich bedankt für die Solidarität. Er sagte: 'Vielen Dank für die Solidaritätsgrüße von der MLPD, vom RBELL und den Rotfüchsen. Wir haben das Video auf unserer heutigen Versammlung gezeigt und alle haben applaudiert und nicht wenige hatten Tränen in den Augen. Viele fragten nach der Jugend- und der Kinderorganisation, wer sie sind. Vielen Dank nochmals.

Gestern haben wir uns am Generalstreik beteiligt mit einem Riesenkonzert mit Giorgos Dalaras, im Werk und um das Werk. Wir werden noch darüber berichten. Die Solidarität mit den umliegenden Dörfern und Larymna ist sehr herzergreifend und machte uns so stark, dass die Regierung sich nicht traut, ihre Schurken einzusetzen. Wir haben die Werksbesetzung so organisiert, dass wir jederzeit in der Lage sind, breiteste Solidarität zu organisieren gegen die Schurken, die in der Fabrik eindringen wollen. Wir bereiten jetzt unsere Teilnahme am 1. Mai in Lamiavor. Dort werden wir gemeinsam mit vielen anderen Arbeitern und Menschen aus unserer Umgebung demonstrieren.“

Solidarische Grüße

Panagiotis Politis

PS: Dankesgrüße gehen natürlich auch an Solidarität International