Hier wichtige neue Infos

Aufbau, Örtlichkeit und Anreise

Vielen Dank für alle, die geplant haben, zum Aufbau anzureisen, oder früher zum Helfen zu kommen! Wir haben jedoch beschlossen, mit dem Aufbau erst am Samstag 8 Uhr bis 10.30 Uhr zu beginnen. Ihr könnt also in Ruhe anreisen, euch noch in Stadt aufhalten usw. und es ist nicht nötig, dass Helferinnen und Helfer am Freitag schon kommen. Auch am Samstag haben sich für den Aufbau genügend Helferinnen und Helfer gemeldet. Die Beschilderung vor Ort sowie einen Shuttle-Service von der Mahalla-Halle ist organisiert.

Tagungsort:

Universität Potsdam, August-Bebel-Str. 89, Campus Griebnitzsee, Haus 6. ...

Vorschlag für Konferenzregeln, werden im Eröffnungsplenum zur Abstimmung gestellt

Wir sind zu einem strategischen Meinungs- und Erfahrungsaustausch zusammengekommen, um unsere Kräfte zu bündeln, gemeinsam und länderübergreifend gegen die begonnene globale Umweltkatastrophe und für eine ökologische und gerechte Welt zu kämpfen.

Wir diskutieren mit Respekt und gleichberechtigt.

Wir erkennen uns als die wertvollen Personen an, die wir sind, und verhalten uns gegenüber anderen, wie wir selbst behandelt werden wollen. Wir beachten dabei, dass die Grenzen anderer evtl. anders sind als unsere eigenen.

Alle Teilnehmenden tragen nach ihren Möglichkeiten zum Gelingen der selbstorganisierten und selbstfinanzierten Konferenz bei.

Wir sind weltanschaulich offen. Parteien und Organisationen haben das Recht eigenständig aufzutreten, nicht aber zu dominieren.

Faschistische, rassistische-, antisemitische-, antikommunistische- und sexistische Inhalte und Klimaleugnung haben bei uns nichts verloren.

Wir sind uns bewusst, dass manche Themen mit starker Emotionalität einhergehen. Wenn wir uns zu diesen Themen äußern, formulieren wir besonders bewusst und achtsam.

Rednerinnen und Redner stellen sich an den Saalmikrofonen auf und kommen in der entsprechenden Reihenfolge zu Wort. Die Konferenzleitung ruft eingereichte Rede- oder Videobeiträge auf, wenn die Rednerinnen und Redner persönlich nicht anwesend sind.

Die Redezeit beträgt pro Redner/Rednerin fünf Minuten. Nach viereinhalb Minuten werden die Rednerinnen und Redner durch einen Ton aufgefordert, zum Ende zu kommen. Wenn am Ende die Zeit knapp wird die Rednerliste durch die Konferenzleitung geschlossen und kann die Redezeit auf drei Minuten beschränkt werden, damit möglichst alle noch drankommen.

Internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird bei Simultanübersetzung sieben Minuten, bei notwendiger Doppelübersetzung zehn Minuten Zeit eingeräumt.

Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin hat eine Stimme. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst.

Im Rahmen der Konferenz dürfen mit Ausnahme an den Infotischen Spenden ausschließlich für die Konferenz gesammelt werden. …



Hier gibt es den kompletten Infobrief 5