Schweinfurt

IG-Metall-Aktionstag gegen Arbeitsplatzvernichtung

In einer kämpferisch-optimistischen Stimmung zogen gestern ca. 4.000 Kollegen aus den drei Großbetrieben in Demonstrationszügen zum Marktplatz in Schweinfurt. Dort wurden sie schon von anderen Belegschaften der Region freudig empfangen.

Korrespondenz