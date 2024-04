Kommt und spendet für die Umweltstrategiekonferenz

Wir müssen beraten, wie der Kampf für den Erhalt des Lebens auf dem Planeten zweckmäßig geführt werden kann - gegen die weitere Ausreifung der bereits begonnenen globalen Umweltkatastrophe. Dieser Kampf muss als gesellschaftsverändernder Umweltkampf geführt werden, denn entweder stirbt der Mensch oder der Kapitalismus. Daher werden wir auch Vertreter der internationalen Umweltbewegung empfangen.

Vor kurzem haben wir im Stadtteil Scholven für die Strategiekonferenz geworben. Ein Kollege hat uns gesagt: „Ich denke auch, da muss man echt was machen“. Er hat zehn Aufrufe genommen und will selber werben. Die Konferenz findet in der Universität Potsdam, Campus Griebnitzsee, August-Bebel-Str. 89, Potsdam statt.

Gerne auch spenden

Wer nicht mitfahren kann, aber die Sache trotzdem unterstützen will, kann gerne spenden: Spenden mit Stichwort „Strategiekonferenz“ bitte an: Umweltgewerkschaft, GLS Gemeinschaftsbank, DE49 4306 0967 1199 5031 00. Weitere Informationen gibt es auch unter: www.umweltstrategiekonferenz.org

Natürlich gilt der Spendenaufruf auch für Teilnehmerinnen und Teilnehmer