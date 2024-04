Mineralwasserquellen von Nestlé kontaminiert

Auch Kolibakterien aus Fäkalien wurden nachgewiesen. Betroffen sind die Produktionsstätten von Nestlé in Nimes und in den Vogesen. Der Bericht über diese Untersuchungsergebnisse stammt bereits vom Oktober 2023, wurde aber erst jetzt, u.a. durch Le Monde, publik gemacht. Mit dabei sind sogenannte Ewigkeitschemikalien, die so heißen, weil ihr Abbau in der natürlichen Umwelt besonders lange dauert. Nestlé praktiziert laut dem Bericht illegale Methoden bei der Aufbereitung des Wassers, darunter Ultraviolettstrahlung.

Der Konzern hätte laut Gesetz umgehend Abfüllung und Verkauf stoppen müssen, als die Verunreinigungen bekannt geworden waren. Die NGO Foodwatch erklärt, davon sei nicht bekannt. Man wisse noch nicht einmal, ob die Verschmutzung und ihre Ursachen jetzt verschwunden sind. Längst hätte diesen Mineralwässern des Nestlé-Konzerns das Prädikat "Natürliches Mineralwasser" entzogen werden müssen. Wenn sie auf der Stufe "Einfaches Tafelwasser" landen würden, könnten sie nicht mehr so sündhaft teuer verkauft werden wie bisher. Man könnte einfach neue Kontrollen durchführen und sie von Nestlé bezahlen lassen. Bisher geschieht nichts dergleichen. In anderen ähnlichen Fällen konnten Massenproteste solche Schritte erreichen.

Konzerne wie Nestlé rauben den Massen den Zugang zum Trinkwasser, indem sie es privatisieren, ein völlig widersinniger und widerwärtiger Vorgang, in dem die Dekadenz des imperialistischen Weltsystems sich zeigt. Dann müssen sich die Leute Wasser kaufen, maximalprofitbringend für den Konzern. Der aus eben diesen Profitgründen das Wasser auch noch vergiftet hat.

Eine drohende weltweite Trinkwasserkatastrophe gehört zu den neuen Hauptfaktoren der begonnenen globalen Klima- und Umweltkatastrophe. Mutwillig machen internationale Übermonopole wie Nestlé den Wassermarkt zu einem wahren Eldorado für Maximalprofite, während es den Massen in vielen Ländern der Welt am Elementarsten fehlt: Sauberem Trinkwasser.

Kampf der drohenden Trinkwasserkatastrophe - gesundes und kostenloses Trinkwasser für alle! Stopp der Privatisierung von Trinkwasserquellen sowie der Plünderung von Grundwasser durch Konzerne, entschädigungslose Rückführung an die Kommunen! ("Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen", Seite 454)