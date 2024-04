Noch eine Umweltkonferenz nächstes Wochenende – merkwürdiger Zufall?

Ich fange an zu recherchieren (wohlgemerkt, am 2. April). Außer in einigen regionalen Zeitungen und mit zwei Bildern auf Instagram bei „Wir fahren zusammen“ werde ich nicht fündig. Und dabei erwarten sie Hunderte Teilnehmer!Kein Programm, keine Ankündigung nichts! Und das nicht mal drei Wochen vor der Konferenz. Am 10. April bekomme ich eine Mail: „In zehn Tagen ist es soweit! Die WirFahrenZusammen-Konferenz findet endlich statt. In dieser E-Mail erhältst du alle wichtigen logistischen Updates sowie das finale Programmheft!“

Monatelange intensive Vorbereitung der Umweltstrategiekonferenz in Potsdam

Die Umweltstrategiekonferenz in Potsdam wird seit Monaten vorbereitet: mit einer Initiatoren-Sammlung, mit einem - in einem demokratischen Prozess verabschiedeten - Aufruf der Initiatoren, mit einer breiten bundesweiten Sammlung von Unterstützern, mit Spendensammlungen, Plakatierungen etc. Diese Konferenz hat den klaren Charakter einer Strategiekonferenz, in der eine breite Diskussion und davon ausgehend eine gemeinsame Zusammenarbeit zur Rettung der Lebensgrundlagen der Menschheit organisiert wird. Sie fordert dazu auf, dass die „Arbeiter- und Umweltbewegung gemeinsam – weltweit!“ kämpfen muss. Da wäre doch das Bündnis von „Wir fahren zusammen“ genau richtig. Soweit ich es mitbekommen habe, sind Vertreter von Fridays for Future und Ver.di auch eingeladen worden – warum also nun eine extra-Konferenz?

Von Fridays for Future über „Movement-Hub“ und die „Rosa Luxemburg Stiftung“

Im (endlich erschienenen) Programm werde ich fündig. Die Konferenz ist nicht nur von „Wir fahren zusammen“ und Fridays for Future organisiert, beteiligt sind auch „Movement-Hub“ und die „Rosa Luxemburg Stiftung“.

Während die Strategiekonferenz in Potsdam unter anderem aufruft: „Alle Kräfte sind willkommen, die ernsthaft die globale Umweltkatastrophe bekämpfen wollen und sich als Gegenpol zur Regierungs- und Monopolpolitik sehen“. schreibt „Movement Hub“ auf ihrer Website: „Unsere Vision ist, dass in Zukunft die sozioökonomischen Systeme aktiv durch die Arbeit und die Perspektive von Pflege- und Bildungsarbeiter*innen, Mieter*innen und prekär Beschäftigten, Überlebenden von Katastrophen, Migrant*innen und Menschen, die derzeit von Diskriminierung und sozialer Ungleichheit betroffen sind, gestaltet werden“.¹ Ihre Strategie ist „Der Wandel“. In dem ganzen Artikel „Theorie des Wandels“ kommen der Kapitalismus oder wenigstens Konzerne oder Monopole als Hauptverursacher der Umweltzerstörung nicht einmal vor.

Warum also eine Extra-Konferenz?

Es scheint einzelnen Hauptveranstaltern wie „Movement Hub“ und der „Rosa Luxemburg Stiftung“ vor allem darum zu gehen, die Illusion eines sozial-ökologischen Wandels im Kapitalismus unter der kämpferischen Umwelt- und Arbeiterbewegung und natürlich der Jugendbewegung zu verbreiten. Dazu brauchen sie eine eigene Konferenz.

Denn die Umweltstrategiekonferenz in Potsdam will sich über gemeinsame Forderungen, Weg und Strategie der Umweltbewegung konstruktiv auseinander setzen in unserer Vielfalt – von Gesellschaftsrat bis Sozialismus, von Gemeinwohl-Ökonomie bis Kreislaufwirtschaft.“2 Sie engt den Blick nicht auf den Erhalt der kapitalistischen Profitwirtschaft ein.

Ich kann es nicht abschließend beurteilen, aber der parallele Zeitpunkt und die recht kurzfristige Organisierung der Konferenz in Köln deuten auf eine bewusste Konkurrenzveranstaltung zur Umweltstrategiekonferenz in Potsdam hin.

Alle Ver.di-Kolleginnen und -Kollegen, alle Fridays-for-Future-Umweltkämpferinnen und -kämpfer laden wir noch mal herzlich zur Original-Umweltstrategiekonferenz in Potsdam ein.

Infos auf: www.umweltstrategiekonferenz.org