Greenwashing

Fünf weitere Kohlekraftwerke abgeschaltet - 20 neue Gaskraftwerke geplant

In den letzten Wochen konnte sich das Energiemonopol RWE in den bürgerlichen Massenmedien als Umweltschützer inszenieren, der am „Kohleausstieg“ festhält: Fünf große Kohlekraftwerke will RWE noch in diesem Jahr vom Netz nehmen.

Von ffz