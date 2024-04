Solidarität mit kämpfenden Larko-Arbeitern

Peter Weispfenning für die MLPD, Anna Schmit für den Jugendverband REBELL und Klara Kossack für die Kinderorganisation ROTFÜCHSE erklären den kämpfenden Stahlarbeitern von Larco in Griechenland, die aktuell ihr Werk besetzt haben, ihre Solidarität. Unterstützt werden sie von Michalis Aiwaliotis von der Selbstorganisation der Flüchtlinge im Lager Kara Tepe / Griechenland, "Stand by me Lesvos", der aktuell auf einem Deutschlandbesuch ist, und Iordanis Georgiou von der Solidaritäts- und Hilfsorgansiation Solidarität International, der übersetzt.