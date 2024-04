Solidarität mit kämpfenden Larko-Arbeitern

Am Donnerstag, dem 11. April, demonstrierten in Villa Constitucion in Argentinien Hunderte Stahlarbeiter von Arcindar für Lohnerhöhungen oberhalb der Inflationsrate. Arcindar gehört zum ArcelorMittal Konzern und ist einer der größten Stahlproduzenten in Argentinien. Seit November 2023 gab es für die Stahlarbeiter keine Lohnerhöhung, dabei ist die monatliche Inflationsrate in Argentinien derzeit zweistellig! Mit ihrer Lohnforderung stellen sich die Stahlarbeiter auch direkt gegen die Politik von Präsident Milei, der eine Lohndeckelung verlangt. Der Acindar-Komplex umfasst eine DRI-Anlage (direktreduziertes Eisen) mit Midrex-Technologie sowie zwei Tenova-Elektrolichtbogenöfen.