Gaza muss leben!

Spendensammlung in Duisburg: „Wir sind doch harmlose Menschen, die Frieden wollen“

„Wir sind doch harmlose Menschen, die Frieden wollen“ - so eine Frau in unserer kleinen Fußgängerzone in Duisburg-Neudorf, in der wir gestern Spenden für „Gaza soll leben“ gesammelt haben. 80,58 € waren das Ergebnis von einer Stunde, von ungefähr 35-40 Leuten.

Korrespondenz