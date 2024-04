Tel Aviv: Zehntausende fordern Rücktritt von Netanjahu

Am 13. April haben in Israel wieder Zehntausende an den traditionellen Samstagsdemonstrationen gegen die reaktionäre Netanjahu-Regierung teilgenommen. Die Teilnehmerzahlen in Tel Aviv schwankten zwischen 40.000 und 100.000. In vielen Städten wurde für eine konsequente Politik zur Freilassung der Geiseln, die sich noch immer in der Gewalt der Hamas befinden, und für sofortige Neuwahlen demonstriert. Die Oppositionsbewegung gegen die Regierung Netanjahu und die Bewegung der Geiseln haben sich in den letzten Wochen immer mehr angenähert und verschmelzen nun teilweise bei den Samstagsdemonstrationen.