Heilbronn: Untergang in der globalen Umweltkatastrophe – oder echter Sozialismus?

Für unseren Infostand der Wohngebietsaufbaugruppe Bahnhofsvorstadt, den wir regelmäßig am Übergang von der Innenstadt zum Wohngebiet durchführen, hatten wir uns vorgenommen, konzentriert auf das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ anzusprechen und für die Umweltstrategiekonferenz „Retten wir die Lebensgrundlagen der Menschheit“, die am 20. und 21. April in Potsdam stattfinden wird, zu werben. Dafür hatten wir uns bei der Gruppensitzung gemeinsam eine Ansprache und Argumente überlegt. Außerdem hatten wir festgelegt, dass wir auch bei der Gestaltung des Infostands den vollen Fokus auf das Buch legen.



Angesprochen haben wir mit: „Untergang in der globalen Umweltkatastrophe – oder echter Sozialismus?“. Innerhalb einer Stunde hatten wir drei Bücher verkauft. Einig waren wir uns mit allen, auch mit denen die kein Buch gekauft haben, dass der Kapitalismus der Menschheit keine Zukunft bietet. Bei der Frage ob der Sozialismus die richtige Alternative zum Kapitalismus ist, gab es noch einige Unsicherheit oder auch Bedenken wegen des durch Antikommunismus und Revisionismus verzerrten Bildes vom Sozialismus. Einer kaufte das Buch, weil er auf der Suche nach Antworten auf die Frage, wie es mit der Natur und der Menschheit weitergehen soll, den Sozialismus und die MLPD näher kennen lernen will.

Damit will er sich mit dem Buch auch weiter auseinandersetzen. Ein älterer serbischer Kollege möchte sich inhaltlich tiefer mit Fakten befassen und die Zusammenhänge der verschiedenen Krisen verstehen – er ist auch auf der Suche nach einer Perspektive.

Die Suche nach einer Perspektive und die Offenheit, sich dabei mit dem echten Sozialismus auseinanderzusetzen, war in allen Gesprächen das Bestimmende und der Grund, weshalb sich die drei Käufer für das Buch entschieden haben. Direkt mit der Perspektive des echten Sozialismus anzusprechen, hat sich in jedem Fall bewährt.