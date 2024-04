Völkermord in Gaza

Antisemitismuskeule von Beck & Co ist abstoßend

Es ist wirklich abstoßend, mit welchen Methoden inzwischen jegliche Kritik am Völkermord der zionistischen Netanjahu–Regierung am palästinensischen Volk und die Kritik an ihrer Kriegstreiberei unterdrückt werden soll.

Von hk