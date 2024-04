Wahl zum „Lok Sahba“ beginnt

Der faschistische Ministerpräsident Narendra Modi von der BJP-Partei bewirbt sich um eine dritte Amtszeit.

In den ersten beiden Amtszeiten wurden bürgerlich-demokratische Rechte und Freiheiten bereits umfangreich eingeschränkt, Indien zunehmend auf eine hindu-nationalistische Grundlage gestellt. Am 16. April organisierte die Regierung ein Massaker, bei dem 29 angebliche maoistische Rebellen in Kankar (Chattisgarh) getötet wurden.

Indien hat sich als neuimperialistisches Land auf den fünften Platz beim Bruttoinlandsprodukt vorgearbeitet und liegt nur noch knapp hinter Deutschland und Japan.

Die marxistisch-leninistischen Parteien in Indien arbeiten aktiv an einer Kampagne mit, um antifaschistische Stimmen zu bündeln um der BJP eine Niederlage beizubringen. Die Partei Socialist Unity Center – Communist (SUCI-C) nimmt mit eigenen Kandidaten an den Wahlen teil. Sie schreiben: "Das Bild zeigt unsere Kandidatin Reshma Panwar aus dem hügeligen Wahlkreis Garwahl im Schoß der Bergregion des Himalaya".