Wahlplakate zur Europa-Wahl als Papierplakate

Für Dienstag, dem 16. April, hatte die Journalistengewerkschaft ESIEA in Griechenland die Journalisten aller Medien zu einem 24--StundenStreik aufgerufen, einen Tag, bevor am Mittwoch in Griechenland ein landesweiter Streik stattfindet. Die Journalisten wehren sich gegen schlechte Bezahlung und miese Arbeitsbedingungen. Die privaten Medien vor allem verweigern kollektive Arbeitsverträge mit der Folge, dass von den Löhnen keine Familien leben können. Die Probleme hätten sich in den vergangenen zwei Jahren verschärft mit insgesamt 37 Prozent Preissteigerung. Im Radio und Fernsehen gab es am Dienstag keine Nachrichten und am Mittwoch keine Zeitungen.