Wasserplanke: Keinen einzigen Becher verloren!

Beim Tausendfüßler und beim Schwammspiel wussten sie schon, wie das geht, und konnten es den anderen erklären. Die Wasser Planke war für alle neu. Da war die Trainerin schwer beeindruckt, dass nach den ersten Trockenübungen die Planke tatsächlich über den ganzen Platz getragen wurde, ohne einen einzigen Becher zu verlieren. Das war super!

Verschiedene Mütter halfen bei den Spielen und unterhielten sich gemütlich bei Kaffee und Kuchen am Info-Tisch. Wir sammelten auch einige Kinder vom Marktplatz ein, die mitmachten. Fast alle trugen sich in die Mitmach-Liste ein. Da das Wetter so schön warm war, konnten wir als krönenden Abschluss eine ausgelassene Wasserschlacht veranstalten.

Danach packen die Rotfüchse mit an, alle Spielgeräte wieder auf den Transportwagen zu packen. Und natürlich haben wir dann auch noch gemeinsam alles am Jugendzentrum Che aufgeräumt. Die Aufgaben fürs nächste Treffen sind: noch mehr Kinder und Jugendliche mitbringen und Vorschläge für einen Namen für die Mannschaft überlegen. Dann bis nächsten Samstag!