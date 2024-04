Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht!

Die Verhandlung endete mit einem bemerkenswerten Teilerfolg: Aus den ursprünglich 120 Tagessätzen, die später auf 40 reduziert wurden, sind nun 10 Tagessätze geworden - zu einem vollständigen Freispruch, wie beantragt, wollte oder konnte sich das Gericht allerdings nicht durchringen. Strafmildernd würdigte es aber die überaus gelungene Integration von Alassa: Er sei ein "geradezu vorbildlicher Asylbewerber".

Beeindruckend war das Plädoyer von Rechtsanwalt Roland Meister, der eindringlich an das Gericht appellierte, rechtswidriges Verhalten von Polizeikräften nicht zu tolerieren! Dies ist besonders wichtig angesichts des Erstarkens faschistischer Kräfte wie der AfD mit ihren rassistischen "Remigrationsplänen" und der EU-weiten völligen Aushöhlung des Asylrechts. Nicht zuletzt die heutigen schikanösen Einlasskontrollen mit hochnotpeinlicher Leibesvisitation jedes Besuchers - selbst Schreibzeug und Medikamente sollten draußen bleiben! - sind ein weiteres Beispiel dafür, dass sich der Polizeiapparat Übergriffe herausnimmt, die von der Rechtsprechung nicht gedeckt sind.

In der Urteilsbegründung räumte der Richter ein, dass die Razzia im Mai 2018 in der LEA Ellwangen rechtswidrig war und die Polizei bei der Abschiebung von Alassa dessen Geldbeutel nicht einbehalten durfte. Er hat auch ausdrücklich eingeräumt, dass es Polizeigewalt gegeben hat und dass diese diese streng zu bestrafen sei. Dass Alassa heute dennoch verurteilt wurde - wenn auch am unteren Rand des Strafrahmens - war im Nachhinein schwer zu begründen. Es gelang nur mit der paradoxen Begründung: Alles, was die Polizei anordnet, muss befolgt werden, auch wenn es nicht rechtmäßig ist, sonst handelt es sich um "Widerstand"!

In seinem Schlusswort würdigte Alassa die Solidarität seiner Freunde, die ihn während des Prozesses begleitet hatten. Diese Unterstützung drückte sich auch in Meinungsäußerungen von Passanten aus, die die Kundgebung zu Beginn interessiert verfolgten. Die schriftliche Urteilsbegründung steht noch aus - wir werden weiter berichten.

https://www.schwaebische-post.de/ostalb/ellwangen/stadt-ellwangen/landgericht-ellwangen-prozess-gegen-alassa-mfouapon-beginnt-93013904.html

https://www.tagesschau.de/inland/regional/badenwuerttemberg/swr-berufung-abgelehnt-ehemaliger-bewohner-der-lea-muss-geldstrafe-zahlen-100.html

https://www.schwaebische.de/regional/ostalb/ellwangen/prozess-gegen-alassa-mfouapon-freispruch-auf-kundgebung-gefordert-2450933