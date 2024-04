Zum 120. Geburtstag von Willi Dickhut - Vorbild für die Jugend

Sozialismus am Ende?



Neue Ausgabe, 150 Seiten, 8 Euro

Der Sozialismus sei am Ende – so verkünden es bürgerliche Medien, Institute und Politiker. Dieses gleich lautende Trommelfeuer seit 1990 hat es nicht vermocht, den Gedanken an den Sozialismus aus den Köpfen zu tilgen. Doch wie konnte es dazu kommen, dass in allen ehemals sozialistischen Ländern der Kapitalismus wiederhergestellt worden ist? Ist deshalb der Sozialismus am Ende? Diese Fragen kann man nur richtig beantworten, wenn man die Ursachen für diese historische Niederlage verarbeitet und daraus Schlussfolgerungen zieht. Der Sozialismus ist nicht am Ende. Er muss künftig auf Grundlage der proletarischen Denkweise aufgebaut werden. Dafür leistet dieses Buch von 1992 einen international beachteten Beitrag. Der Autor Willi Dickhut, 1904–1992, war Mitglied der KPD und Vordenker und Mitbegründer der MLPD. Er bereiste die DDR und die Sowjetunion und kritisierte seit den 1950er-Jahren die dort vor sich gehende Fehlentwicklung. Für dieses Buch verarbeitete er unter anderem Originalquellen aus der Sowjetunion und aus den Stasi-Archiven der DDR.

Willi Dickhut – Ein ungewöhnlicher Arbeiterführer und revolutionärer Theoretiker – Vorbild für die Jugend

Broschüre von Gabi Fechtner, in mehrere Sprachen übersetzt, 21 Seiten, 1 Euro, ePDF 0,80 Euro

Gabi Fechtner, die Parteivorsitzende der MLPD, hat diese Broschüre anlässlich des dreißigsten Todestags von Willi Dickhut 2022 erstellt. Sie hat ihn selbst als Kind und Jugendliche gekannt. Willi Dickhut war ein Kind der Arbeiterklasse, organisierter Kommunist und unversöhnlich gegen den Verrat am Sozialismus in den ehemals sozialistischen Ländern. Er wurde zum Arbeitertheoretiker von internationaler Bedeutung. In seinem Denken war er durchdrungen von der dialektischen Methode. Er brachte die Partei neuen Typs wesentlich mit auf den Weg.

Der staatsmonopolistische Kapitalismus in der BRD

Buch von Willi Dickhut, 892 Seiten, 26 Euro.

Dieses Buch bezeichnete Willi Dickhut als sein Hauptwerk. Er untersuchte hier die Entwicklung des Kapitalismus zum staatsmonopolistischen Kapitalismus in der Bundesrepublik Deutschland. In Teil III. werden die Herrschaftsformen und Methoden im Kapitalismus grundlegend erklärt; Faschismus wird als eine seiner Herrschaftsformen wissenschaftlich belegt. Ebenso, dass der staatsmonopolistische Kapitalismus die unmittelbare Vorstufe des Sozialismus ist. Es ist zudem ein Lehrstück in Sachen deutscher Geschichte des Kapitalismus.

So war's damals

Buch von Willi Dickhut, 563 Seiten, 14 Euro, ePDF 10,99 Euro

Der erste Teil des autobiografischen Tatsachenberichtes von Willi Dickhut behandelt die Jahre 1926 bis 1948. Es ist ein Geschichtsbuch aus Sicht eines Arbeiters, Revolutionärs und Kommunisten, von dem man noch heute viel lernen kann. So erzählt er vom Erlernen der Betriebsarbeit, der antifaschistischen Arbeit, aber auch von seinen Erfahrungen 1929, als er ein Jahr in der damals sozialistischen Sowjetunion gearbeitet hat. Auch an seiner Zeit als Häftling im KZ Börgermoor – wo er Teil der illegalen Lagerleitung war – lässt er die Leser teilhaben. Auch die direkte Nachkriegszeit ist sehr lehrreich.

Was geschah danach?

Buch von Willi Dickhut, 518 Seiten, 15,50 Euro, ePDF 11,99€

Der zweite Teil des autobiografischen Tatsachenberichtes von Willi Dickhut behandelt die Jahre nach 1949. Er berichtet über seine Arbeit und die Auseinandersetzungen in der KPD. Über das KPD-Verbot und wie die Arbeit illegal weitergeführt werden musste. Sehr spannend sind seine Berichte über seine Kritik an der revisionistischen Linie der KPdSU nach deren XX. Parteitag 1956 und dass die KPD diese übernommen hat. Diese Kritik führte dann auch zu seinem Ausschluss. Für ihn stand dann fest: die revisionistische Entartung der KPD (und auch der DKP) macht den Aufbau einer neuen marxistisch-leninistischen Partei nötig, was er nach Kräften vorantrieb.