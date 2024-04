1. Mai 2024: Gruß an alle Hafenarbeiter weltweit

… Der 1.Mai ist immer ein besonderer Tag. Er ist weltweit Kampftag der Arbeiterklasse. Und Hafenarbeiter stehen oftmals an vorderster Front im Kampf für Arbeitsplätze, Arbeiterrechte, ein würdiges Leben und eine erstrebenswerte Zukunft. Und wir lernen als Teil der internationalen Arbeiterklasse zu denken, zu fühlen und zu handeln. Auch in den unverzichtbaren Kämpfen gegen Rüstungsexporte wie unter anderem für den Ukraine- und Gazakrieg, gegen die räuberische Weltkriegsvorbereitung, gegen die gefährliche Entwicklung zum Faschismus und in die Umweltkatastrophe.



Der 1. Mai ist auch immer ein Tag für uns Hafenarbeiter, um in die Zukunft zu schauen. Wir werfen einen Blick in die Freiheit, in ein Leben ohne kapitalistische Ausbeutung und Unterdrückung; ein Leben ohne Hafenkapitalisten, Reeder, Logistikkonzerne und ihre zu Diensten agierenden Staats- und Machtorgane.

Viel zu oft bleiben unsere Kämpfe noch isoliert, wo eine hafen- und länderübergreifende Koordinierung und Kooperation notwendig ist. Wir brauchen die unverbrüchliche Solidarität, schnelle Information und Austausch unserer Erfahrungen.



Organisieren wir uns dafür – international! Lasst uns jeder imperialistischen Politik, lokaler und nationaler Spaltung, Rassismus und Sozialchauvinismus entgegentreten. Am 1.Mai heraus auf die Straße!

Dockers United Will Never Be Defeated Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

Der Internationale Hafenarbeitererfahrungsaustausch – HAE – arbeitet seit 2008. Wir informieren und organisieren die Solidarität mit Streiks und Protesten der Hafenarbeiter überall auf der Welt. Wir stärken unsere Gewerkschaften für den Kampf, bringen unsere Erfahrungen ein und arbeiten respektvoll und auf Augenhöhe zusammen.